Gewezen Amerikaans ambassadeur bij de EU: 'Eventuele afzetting van Trump zou geen goede zaak zijn'

'Een eventuele afzetting of 'impeachment' van president Donald Trump zou geen goede zaak zijn. Het verdeelde Amerika scheurt dan nog verder uiteen en maakt van Trump een martelaar. Het is beter dat hij zich over vier jaar moet verantwoorden voor zijn beleid.' Dat zegt Anthony Gardner (53) in zijn eerste interview nadat hij moest vertrekken als Amerikaans ambassadeur bij de EU. 'Oh ja, hou de komende maanden Michelle Obama maar goed in de gaten.'

Gardner werkte twee verkiezingscampagnes nauw samen met Barack Obama. De komende drie maanden gaat hij werken voor het Europa College in Brugge. Hij is ongerust over de evoluties zin zijn land. 'Niets loopt nog zoals we het gewoon waren. Ik hoop oprecht dat zijn regering met een open geest naar Europa zal blijven kijken, maar de president laat zich omringen met slechte raadgevers die hem influisteren dat de Unie een zootje ongeregeld is, uiteen zal vallen en dat het beter is om apart te onderhandelen met de individuele lidstaten. Een karikaturale visie.' De Europese Unie moet volgens hem van het momentum gebruik maken om zich intern te versterken.

Hij hoopt dat Michelle Obama zich zal kandidaat stellen voor de volgende presidentsverkiezingen. 'Michelle is voor velen een gedroomde presidentskandidaat. Voor Democraten, en zelfs voor gematigde Republikeinse kiezers. Ze is slim, bescheiden en heel communicatief. Ik heb geen idee of ze zich ooit kandidaat zal stellen voor het hoogste ambt, maar ik denk wel dat ze actief zal blijven op het publieke forum.'