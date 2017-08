Frankrijk opent twee nieuwe centra voor asielzoekers nabij Calais

Het noorden van Frankrijk en dan vooral de regio Calais krijgt weer te maken met een grote toeloop van migranten die hopen het Kanaal te kunnen oversteken. Parijs opent twee centra om hen op te vangen en hun dossier te onderzoeken.

'Wij willen de slechte ervaringen van het verleden niet herbeginnen', zei Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb, die wellicht verwees naar de immense bidonville die de 'Jungle van Calais' was geworden. Hett kamp werd eind oktober ontruimd.

Het tweede centrum komt in Troisvaux, weet La Voix du Nord. De krant berichtte dat in Belle reeds de eerste asielzoekers zijn aangekomen. De twee centra zullen volgens Collomb een gezamenlijke capaciteit van 300 plaatsen hebben. Kort daarvoor had de Raad van Sate als hoogste Franse rechtsinstantie de autoriteiten verplicht betere levensvoorwaarden voor migranten te scheppen.

President Emmanuel Macron van zijn kant heeft vorige week gezegd dat er tegen het einde van het jaar geen kampen op straat meer zullen zijn. Momenteel zouden er zich 350 tot 400 miranten ophouden in de regio rond Calais. Collomb wil ook een rapport na beschuldingen dat de politie hard tegen migranten was opgetreden.