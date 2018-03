Finland bereid Catalaanse ex-president Puigdemont aan te houden

In eerste instantie luidde het dat het verzoek voor de aanhouding naar een procureur werd doorgestuurd en dat werd getracht meer informatie van Spanje te bekomen. Later meldde de Finse politie in te zullen gaan op het verzoek van Spanje om de voormalige Catalaanse leider Carles Puigdemont aan te houden.

Puidgemont was uitgenodigd voor bijeenkomsten donderdag in het Finse parlement en hij gaf vrijdag een interview op de universiteit van Helsinki. Hij zou zaterdag uit Finland vertrekken, zei een van zijn gastheren.