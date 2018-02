Ex-topman Oxfam: 'Als ze mijn versie horen, zullen ze nog opkijken'

Het Nieuwsblad zocht de 68-jarige man op, die door de wereldpers omschreven wordt als de spil in het seksschandaal dat Oxfam treft. 'Ik heb helemaal geen zin om te reageren', klinkt het eerst volgens Het Nieuwsblad, dat een getekende man aantrof. 'Wat ik overal zie verschijnen, is zwaar om dragen. Het doet pijn. Het is vooral heel erg dat mijn familie me niet meer wil zien.'

Van Hauwermeiren komt binnenkort naar buiten met een officiële verklaring, zegt hij. Via zijn advocaat. 'Maar weet dat er heel veel mensen - ook bij de internationale media - het schaamrood op de wangen zullen krijgen als ze mijn versie van de feiten horen. Niet dat ik alles ontken. (...) Maar ik lees ook veel leugens en overdrijvingen. ­Iedere week feesten? Chique villa's? Vrouwen betaald met geld van de organisatie?'