Europese Unie zet versterkt toezicht op Griekse overheidsfinanciën in de steigers

Ondanks het feit dat de Grieken niet langer noodsteun zullen genieten, zal het onder versterkt toezicht geplaatst worden.

De ministers van Financiën van de eurozone stemden er eind juni mee in dat Griekenland vanaf 20 augustus opnieuw op eigen benen staat. Het derde steunprogramma, dat opgestart werd in de dramatische zomer van 2015, zal dan afgerond zijn. Sinds Griekenland in 2010 voor het eerst internationale steun kreeg in ruil voor verregaande hervormingen, hebben de eurolanden en het IMF het land 273 miljard euro geleend. Ondanks het feit dat de Grieken niet langer noodsteun zullen genieten, zal het onder versterkt toezicht geplaatst worden. Dat mechanisme is nu door de Commissie opgestart.

'Versterkt toezicht is geen vierde programma', benadrukt commissaris voor Economie en Financiën Pierre Moscovici. 'Het houdt geen nieuwe toezeggingen of voorwaarden in.' Zijn collega Dombrovskis, die als vicevoorzitter van de Commissie bevoegd is voor Financiële stabiliteit, wijst erop dat markten, investeerders, bedrijven en ondernemers om stabiliteit en voorspelbaarheid vragen. 'Dit is de weg om meer investeringen aan te trekken en duurzame groei te verzekeren. Hiermee komen er nieuwe banen en verbeteren de leefomstandigheden en sociale omstandigheden voor de mensen in Griekenland.'

Het toezicht houdt in dat de Europese Commissie, in samenwerking met de Europese Centrale Bank, elk kwartaal een evaluatiemissie uitvoert en op zoek gaat naar risico's op budgettaire ontsporing. Met het toezicht worden ook de langetermijnmaatregelen ondersteund die in het kader van het noodprogramma zijn afgesproken en waar de Grieken zich toe verbonden hebben.

Het mechanisme is dan wel geen vierde programma, het komt er op van vraag van de eurogroep, die de zekerheid wil dat de Grieken op eigen benen kunnen staan en geen nieuwe financiële steun meer nodig zullen hebben. De financiële markten moeten dan weer de geruststellende boodschap krijgen dat de Griekse exit uit het steunprogramma geloofwaardig is en de Griekse staatsschuld duurzaam. Om de nog steeds kolossale schuld van ongeveer 180 procent houdbaar te houden, zijn er maatregelen genomen om die draaglijk te houden. Zo worden de deadlines voor de afbetaling van leningen uit het tweede steunprogramma met tien jaar opgeschoven.