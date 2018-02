Europese subsidies voor onbemande onderzeeërs

Vanaf 2021 zal de Europese Commissie liefst een half miljard euro per jaar pompen in militair onderzoek. In de aanloop naar dat nieuwe subsidieprogramma - het 'Europees Defensiefonds' - verdeelt de Commissie de komende drie jaar in een 'voorbereidende actie' alvast 90 miljoen euro onder militaire onderzoeksprojecten. De eerste vijf werden recent geselecteerd door het Europees Defensieagentschap (EDA) in Brussel. Het EDA verwacht dat de contracten eind maart 2018 ondertekend zullen zijn.

...