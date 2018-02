Europese Commissie wil dat mensen meer kraantjeswater drinken

Vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans lanceert een oproep aan uitbaters van restaurants en cafés om hun klanten gratis kraantjeswater aan te bieden. Per wet verplichten wil hij echter niet. 'We kunnen geen wetten maken tegen alles wat ons ergert.'

Burgers

Timmermans en eurocommissaris voor Milieu Karmenu Vella presenteerden woensdag een herziening van de richtlijn over de kwaliteit van het drinkwater. Het vormt hun antwoord op de vraag van 1,6 miljoen burgers, verenigd in het zogenaamde Right2Water-burgerinitiatief, om een betere toegang tot veilig drinkwater te voorzien voor alle Europeanen.

De meeste Europeanen hebben al makkelijk toegang tot drinkwater van hoge kwaliteit. Om dat recht ook voor de toekomst te waarborgen, wil de Commissie de lijst van kwaliteitsnormen uitbreiden. Daarnaast wil ze de consument meer informatie aanreiken over het aanbod, de kwaliteit en de kostprijs van het drinkwater in hun omgeving. Het moet het vertrouwen in leidingwater aansterken en de vergelijking met de prijzen van gebotteld water vergemakkelijken.

Pleintjes

'Misschien redeneer ik een beetje als een Hollander, maar mensen maken misschien andere keuzes wanneer ze weten wat het goedkoopst is, en dat het ongevaarlijk is voor de gezondheid', meent Timmermans. Hij rekende alvast uit dat een lager verbruik van gebotteld water de Europese gezinnen 600 miljoen euro per jaar kan besparen. In één adem leveren ze ook een bijdrage in de strijd tegen plastic afval.

De Commissie dringt er ten slotte ook bij de lidstaten op aan om extra inspanningen te leveren voor kwetsbare groepen, die moeilijker toegang hebben tot drinkwater. Dat kan bijvoorbeeld via sensibiliseringscampagnes en het voorzien van voldoende drinkwatervoorzieningen op pleintjes, parken en andere openbare ruimtes en gebouwen.