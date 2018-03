Europese Commissie stelt wijzigingen visumbeleid voor met oog op 'veiligheid en flexibiliteit'

De voorgestelde wijzigingen zouden het eenvoudiger moeten maken voor reizigers om een visum te bekomen om Europa te bezoeken. De Europese Commissie hoopt zo dat de toeristische industrie en handel voordelen zullen ondervinden. Maar de voorgestelde wijzigingen gaan verder dan dat en houden onder andere ook een hogere kostprijs in en een snellere aanvraagprocedure.

Delen In dit tijdperk van mondiale mobiliteit willen we reizen vergemakkelijken voor personen die naar de Europese Unie komen als toerist, om zaken te doen of voor een familiebezoek. Dimitris Avramopoulos, Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap

In een opiniestuk verschenen op Knack.be zegt Commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap Dimitris Avramopoulos dat de Europese Commissie 'in dit tijdperk van mondiale mobiliteit' reizen wil 'vergemakkelijken voor personen die naar de Europese Unie komen als toerist, om zaken te doen of voor een familiebezoek'.

De voorgestelde wijzigingen van de zogenaamde Visumcode vormen de eerste stap van de herziening van het gemeenschappelijk visumbeleid van de Europese Unie. In het voorjaar volgt een voorstel voor het moderniseren van het Visuminformatiesysteem (VIS). Dat voorstel zal onder meer verplichte controles van visumaanvragen aan de hand van veiligheids- en migratiedatabanken omvatten, evenals maatregelen die zorgen voor een vlottere verbinding van het VIS met andere databanken.

Wijzigingen

De voorgestelde wijzigingen bestaan uit vier elementen: