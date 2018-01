Ethiopië wil alle politieke gevangenen vrijlaten

Ethiopië zal al zijn politieke gevangenen vrijlaten. Een beruchte gevangenis sluit ook de deuren. Een en ander moet de democratie versterken, zo stelde premier Hailemariam Desalegn woensdag na afloop van meerdaagse onderhandelingen tussen de regeringspartijen. Vanaf wanneer de vrijlatingen er komen en om hoeveel gedetineerden het gaat, is niet duidelijk.

Na protesten tegen de regering in de regio Oromia werden sinds 2016 in Ethiopië tienduizenden mensen tijdelijk opgepakt, zeggen mensenrechtenorganisaties. Ongeveer 2.000 zouden nog altijd in de gevangenis zitten. De Ethiopische regering riep wegens het aanhoudend protest de noodtoestand uit. Honderden mensen werden volgens Human Rights Watch bij het neerslaan van het protest gedood. De oppositie is sinds 2015 niet meer in het parlement vertegenwoordigd.

Eerste minister Desalegn zegt nu dat politieke gevangenen, 'tegen wie strafrechtelijke vervolging dreigt en die al in de gevangenis zitten', worden vrijgelaten. Bovendien gaat de beruchte gevangenis Maekelawi dicht en wordt ze tot een museum omgetoverd.