Egypte bevestigt verzet tegen Europese vluchtelingenkampen

De parlementsvoorzitter verklaarde dat de Egyptische wet geen vluchtelingenkampen toelaat. Legale migranten kunnen waar dan ook in het land verblijven, en kunnen niet gedwongen worden in bepaalde centra te blijven.

Abd al-Aal was vol lof voor de vluchtelingenpolitiek van bondskanselier Angela Merkel (CDU), die ook steun voor Afrikaanse landen omvat. 'Het migratieprobleem kan volgens ons opgelost worden door de situatie in de herkomstlanden te verbeteren', zei de Egyptenaar.

Op een EU-top in Brussel zijn de Europese lidstaten vrijdagochtend overeengekomen om te onderzoeken of er opvangcentra in derde landen kunnen opgericht worden, ook in Noord-Afrika. Daar moeten bootvluchtelingen naartoe gebracht worden. Maar naast Egypte wezen ook al Tunesië, Algerije en Marokko het idee af.