Een revolutie broedt in Madagaskar: 'Onze president verkoopt het land aan de Chinezen'

In Madagaskar, een van de armste landen ter wereld, leeft meer dan tachtig procent van de bevolking onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag. De levensverwachting voor 25 miljoen bewoners ligt iets boven een magere 65 jaar. Ter vergelijking, in België worden mensen gemiddeld ouder dan 81 jaar. Net als vele andere Afrikaanse landen kampt Madagaskar met een bevolkingsexplosie gekoppeld aan een plattelandsvlucht die de economie onder druk zet.

