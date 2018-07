Duterte: 'Oorlog tegen drugs zal even angstaanjagend zijn als de dag dat hij begon'

Daarmee legt hij de onverminderde kritiek op zijn beleid, dat al aan duizenden mensen het leven kostte, naast zich neer.

De 73-jarige leider zei dat hij zich niet zou laten tegenhouden door protesten van mensenrechtenactivisten en andere critici. 'Laat me beginnen door rechtuit te zeggen: de oorlog tegen illegale drugs is nog lang niet voorbij', zei Rodrigo Duterte, die stelde dat er nog altijd voor miljarden peso's verdovende middelen in beslag worden genomen.

Buiten het congres hadden zich tienduizenden mensen verzameld om te protesteren tegen wat zij een autoritair bewind noemen, maar Duterte voelde zich niet aangesproken. 'Jullie zorg is mensenrechten, de mijne is mensenlevens', zei hij. 'De levens van onze jeugd worden verspild en gezinnen worden vernietigd, en allemaal door chemicaliën als shabu (een ander woord voor methamfetamine, nvdr), cocaïne, cannabis en heroïne.'