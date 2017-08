Filipijns geweld: 'De bevolking aanvaardt het doden van minderjarigen niet'

Filipijns president Rodrigo Duterte voert al meer dan een jaar een genadeloze war on drugs in zijn land. Duizende mensen kwamen daarbij al om het leven. Sinds de dood van een minderjarige bij een grote anti-drugsoperatie twee weken geleden, is er protest. 'Er komen wel degelijk barsten in het Duterte-front.'