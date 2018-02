Duitsland: Speelt Kevin Kühnert 'een gevaarlijk spel met de democratie'?

Afgelopen vrijdag was hij in Leipzig, voor het eerste van een lange reeks debatten die hij met zijn kenmerkende branie de 'No GroKo Tour 2018' heeft gedoopt. De tournee brengt Kevin Kühnert, kersvers voorzitter van de Duitse jonge socialisten (Juso's), deze maand naar een twintigtal grote Duitse steden. Zijn boodschap is duidelijk. Begin volgende maand mogen meer dan 460.000 leden van de SDP per brief al dan niet hun goedkeuring geven aan het regeerakkoord dat de partij heeft gesloten met de CDU van Merkel en haar Beierse zusterpartij CSU. Kühnert ziet de voortzetting van de GroKo ( grosse Koalition) niet zitten. Om die te vermijden, schuwt hij de...