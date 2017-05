Door schandalen geplaagde Trump geeft donderdag persconferentie

De Amerikaanse president Donald Trump zal donderdag om 22.00 uur Belgische tijd samen met zijn Colombiaanse ambtsgenoot Juan Manuel Santos een persconferentie geven. Dat heeft het Witte Huis gemeld. Het gaat om de eerste persconferentie van de president sinds hij vorige week zijn FBI-chef James Comey ontsloeg, en na de onthullingen van maandag door de Washington Post dat Trump geheime informatie zou hebben gecommuniceerd tijdens een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov.

Volgens anonieme bronnen aan New York Times zou de informatie die Trump verklapte, over terroristische dreiging door terreurgroep IS die gelinkt is aan het gebruik van laptops op het vliegtuig, afkomstig zijn uit Israël. President Trump stelde dat hij 'absoluut het recht heeft' om informatie te delen over het terrorisme en de de veiligheid in de luchtvaart, zonder te melden of de informatie nu geheim was of niet. Trumps veiligheidsadviseur H.R. McMaster en minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson ontkennen met klem dat het om geclassificeerde info ging.

Het nieuws over het mogelijke lek komt er op een ongelukkig moment, aangezien Trump vorige week dinsdag FBI-baas Comey ontsloeg. Volgens Trumps regering zou hij dat gedaan hebben vanwege Comey's aanpak van het onderzoek naar het e-mailschandaal rond Hillary Clinton, maar critici wijzen erop dat de president met het ontslag wel eens een einde zou kunnen willen maken aan het onderzoek naar de banden tussen zijn campagne en Rusland.

Het is mede vanwege die vermoedelijke banden met Rusland dat het nieuws over de geclassificeerde informatie zo hard inslaat voor Trump. De Democraten en Republikeinen eisen meer uitleg van de president, en verschillende Republikeinen hebben zich maandagavond openlijk gedistantieerd van Trump. Het gaat vooral om Republikeinen die in het Huis van Afgevaardigden zetelen voor de kiesdistricten waar de Democrate Hillary Clinton het meeste stemmen haalde bij de verkiezingen, wat hen kwetsbaar maakt voor de verkiezingen van volgend jaar, aldus CNN. Ze roepen bovendien op tot de aanstelling van een speciale aanklager in het onderzoek naar de mogelijke Russische links, een vraag die eerder al klonk aan Democratische én Republikeinse kant.