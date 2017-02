Lia van Bekhoven Correspondent in Londen voor Knack, BNR, VRT-radio, Terzake en Elsevier Column

'De Britten hoeven zich geen zorgen te maken over het behoud van hun ontbijt en vibrators'

De Britse tabloids trokken jarenlang ten strijde tegen onbestaande vijanden, schrijft Lia Van Bekhoven, correspondente in het Verenigd Koninkrijk. 'Waarom zouden de Britten, die in twee wereldoorlogen vochten en cricket uitvonden, in een club blijven die hen de omvang van tropisch fruit voorschrijft?'