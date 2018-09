David Crosby blijft zichzelf verbazen: 'Ik had al twintig jaar dood moeten zijn, man'

Hepatitis C, diabetes, een levertransplantatie (betaald door grote fan Phil Collins), twee hartaanvallen, afkicken van freebase cocaïne in een Texaanse isoleercel. David Crosby weet wat incasseren is. Groot is dan ook de verwondering dat hij momenteel, in de winter van zijn bestaan, een bescheiden artistieke hausse mag beleven. Níét als lid van The Byrds, die hem in 1967 buitenkegelden omdat zijn karakter en zijn songs niet meer met de groep spoorden. Evenmin als poot van Crosby, Stills & Nash of Crosby, Stills, Nash & Young, de supergroepen waarvan de leden elkaars bloed konden drinken. Nee, met Croz (2014), Lighthouse (2016) en Sky Trails (2017) heeft David Crosby onverwacht een laat maar mooi soloparcours aangelegd. Dat verlengt hij binnenkort met Here if You Listen, een vierde album in nog geen vijf jaar. Afgaand op het ene nummer dat hij ons in première vanuit zijn laptop laat horen, zou de kwaliteitscurve zelfs nog een zwiepje opwaarts kunnen nemen. ' Startling shit, isn't it?' zegt hij breed grijnzend, terwijl hij in een Amsterdamse hotelkamer in zijn fauteuil gaat zitten. 'Echt waar: voor jou zit de gelukkigste vent die je ooit hebt ontmoet.'

