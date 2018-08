China zet Oeigoerse vluchtelingen in België onder druk via sociale media

China hoopt dat de Oeigoerse diaspora zich door bedreigingen geuit via sociale media niet langer zal durven uitspreken over de mensenrechtenschendingen in Xinjiang, China's meest westelijke provincie waar ongeveer 10 miljoen Oeigoeren wonen.

In verschillende Europese landen worden Oeigoeren vanuit China onder druk gezet om hun eigen gemeenschap te bespioneren of om terug te keren naar Xinjiang. Dit gebeurt via sociale media zoals WeChat, een socialemedia-app van het Chinese bedrijf Tencent. Zo ook in België:

'Een onbekende man sprak me aan via WeChat en claimde mijn ouders te kennen. Hij zei: "Als je mij op de hoogte houdt over andere Oeigoeren in België, dan zorg ik ervoor dat je ouders hun paspoort terugkrijgen",' vertelt Alim* die Xinjiang in 2010 ontvluchtte en ondertussen in België asiel kreeg.

De woordvoerder van Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon laat weten dat het kabinet van de minister niet op de hoogte is van deze problematiek, maar voegt eraan toe: 'Iedereen op Belgisch grondgebied moet zich veilig kunnen voelen. Wanneer mensen geïntimideerd worden, raden wij aan om naar de lokale politie te stappen zodat zij de zaak ten gronde kunnen onderzoeken.'

De Oeigoeren vormen de grootste moslimminderheid van China, maar ruimte voor religieuze vrijheid is er amper. De Chinese autoriteiten zetten een enorme surveillance-operatie in de regio op. Hoeveel keer je bidt per dag, of je deelneemt aan de ramadan, of je een baard laat staan, alles wordt bijgehouden. In heropvoedingskampen worden volgens Human Rights Watch honderdduizenden mensen zonder proces vastgehouden.

In België zouden in totaal zo'n 1500 Oeigoeren wonen, waarvan 150 tot 200 Oeigoeren uit Xinjiang. De anderen komen voornamelijk uit Kazachstan, Kirgizië en Oezbekistan

*Geïnterviewde personen kozen ervoor te getuigen onder een schuilnaam, uit vrees voor represailles door de Chinese autoriteiten.