Chileense oud-presidente Bachelet voorgesteld als nieuwe mensenrechtencommissaris VN

Guterres lichtte de Algemene Vergadering in over zijn beslissing. Die moet haar benoeming bevestigen. Bachelet staat bekend als voorvechtster van de mensenrechten.

Hoewel ze zelf nog opgesloten en gefolterd werd tijdens de militaire dictatuur van generaal Augusto Pinochet in Chili (1973-1990), probeerde ze zelf later als minister van Defensie (2002-2004) verzoening te bewerkstelligen in haar land. Tegelijk bepleitte ze dat schendingen van de mensenrechten, zoals de folteringen, verdwijningen en moorden die zich voordeden na de militaire coup in 1973, zich 'nooit meer' ('nunca más') zouden voordoen.

Tijdens haar presidentschap (van 2006-2010 en van 2014-2018) streefde ze naar een meer gelijke samenleving, niet in het minst met grotere gelijkheid tussen man en vrouw. De KU Leuven reikte Bachelet in 2015 nog een eredoctoraat uit voor haar inspanningen voor de mensenrechten.