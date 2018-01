De eerste vrouwelijke president van Chili neemt afscheid: 'Er is hoop'

Als ik La Moneda betreed, het presidentiële paleis in Santiago de Chili, moet ik onwillekeurig denken aan wat zich hier op 11 september 1973 heeft afgespeeld, toen de Chileense democratie in het hart geraakt werd. Met lucht- en grondaanvallen werd in de hoofdstad de regering omvergeworpen van Salvador Allende, de socialistische arts die in 1970 de verkiezingen had gewonnen. Terwijl de bommen vielen op La Moneda, pleegde de president zelfmoord.

...