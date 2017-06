CETA is maar "een voorbeeld van wat Canada en België kunnen bereiken"

"We zijn vastbesloten om samen te werken om nog meer kansen te creëren voor onze bedrijven, om onze economie te laten groeien en om de middenklasse te laten slagen", aldus Trudeau. Het CETA-verdrag is slechts "een voorbeeld van wat Canada en België kunnen bereiken wanneer ze samenwerken". We delen meer dan economische belangen; we hebben gemeenschappelijke waarden, klonk het.

Trudeau noemde de onderhandelingen over het verdrag soms moeilijk, maar altijd respectvol. Charles Michel benadrukte de sterke vriendschapsrelatie tussen beide landen, en de stevige band tussen Canada en de Europese Unie. Onze premier legde ook de nadruk op het belang van een verdrag zoals CETA, op een moment dat we "hier en daar de tendens zien om terug te vallen op een vorm van protectionisme". Zo'n akkoord zal helpen om "een politieke dynamiek te versterken".

Beide ministers spraken ook over het internationaal terrorisme en hun gezamenlijke inspanningen rond de veiligheid, de vrede en het milieu.

Het gesprek tussen de twee eindigde met een humoristische noot, toen Michel terugkwam op de poutine die hij eerder op de dag proefde. "Als Belg ben ik een expert in frieten, en ik kan u zeggen dat ze zeer lekker waren", aldus de liberaal, die Trudeau uitnodigde om in ons land de gastronomische specialiteiten te proeven. "Door CETA zullen we jullie meer kaas kunnen sturen om poutine te maken", antwoordde de Canadees.