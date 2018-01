Rudi Rotthier Medewerker Knack.be analyse

Catherine Deneuve: 'Waarom ik de anti-#MeToo petitie heb ondertekend'

In een open brief op de website van de Franse krant Libération verdedigt actrice Catherine Deneuve (74) haar steun aan een controversiële petitie, die dinsdag in Le Monde verscheen. Ze verontschuldigt zich bij slachtoffers van seksueel geweld, die zich door de petitie gekwetst voelden, maar 'alleen bij hen'.