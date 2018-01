Catherine Deneuve over #MeToo: 'Dient enkel de belangen van de vijanden van seksuele vrijheid'

'Verkrachting is een misdaad, maar hardnekkig of ongepast flirten is geen misdaad, en galant zijn is geen uiting van (mannelijk) chauvinistische agressie', zo luidt de waarschuwing in Le Monde. 'Als vrouwen herkennen wij ons niet in deze vorm van feminisme, die onder de aanklacht van machtsmisbruik het gezicht toont van mannenhaat en haat tegen seksualiteit.'

De opiniebijdrage werd ondertekend door een honderdtal bekende en minder bekende vrouwen, waaronder kunstenaressen, wetenschapsters en journalistes. Naast Catherine Deneuve valt ook de naam van schrijfster Catherine Millet op

Het MeToo-debat over seksisme en seksuele aanvallen op vrouwen bereikte zijn hoogtepunt na de onthullingen in oktober over het wangedrag van Hollywood-mogul Harvey Weinstein. Sindsdien ging amper een dag voorbij of een nieuwe grote naam moest in het verweer tegen beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

In hun column schrijven Deneuve en co dat de discussie haar grote nut heeft gehad door een legitiem bewustzijn te scheppen over seksueel geweld tegen vrouwen. De tekst verdedigt evenwel 'een vrijheid om iemand (amoureus) te benaderen, wat onontbeerlijk is voor de seksuele vrijheid'.

#MeToo is volgens de filmdiva en haar geestesgenoten te ver gegaan door in de pers en op sociale netwerken 'een campagne van aanklachten en openlijke beschuldigingen te lanceren', waar de beschuldigden meteen schuldig worden bevonden, zonder een recht op antwoord te krijgen. 'Dat koortsachtig zoeken om de 'zwijnen' naar de slachtbank te leiden (...) dient in de realiteit enkel de belangen van de vijanden van de seksuele vrijheid, de religieuze extremisten, de ergste reactionairen en degenen die vinden dat vrouwen 'bijzondere' wezens zijn, kinderen met het gezicht van volwassenen die bescherming zoeken'.