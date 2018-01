#MeToo: 'Om je omhoog te neuken moet je met twee zijn'

Hebben vrouwen soms een aandeel in het foute gedrag van mannen? Moeten ze zich niet veel bewuster zijn van het effect dat ze op mannen kunnen hebben? Dat is wellicht het enige taboe dat overeind is gebleven na maanden #MeToo-tumult. 'Er is niets mis met een mooi decolleté, maar verwacht dan niet dat de mensen naar je schoenen kijken.'