Catalonië zal maandag nog niet onafhankelijkheid uitroepen

De geplande plenaire zitting maandag van het regionale parlement van Catalonië gaat niet door. Dat heeft de woordvoerster van de linkse, onafhankelijkheidsgezinde partij CUP, Nuria Gibert, meegedeeld. Verwacht werd dat op die zitting de onafhankelijkheid van Catalonië zou worden uitgeroepen. Als reden gaf Gibert op dat de zitting verboden is door het Grondwettelijk Hof in Madrid. Het referendum dat vorige zondag in Catalonië plaatsvond, was evenwel eveneens door de rechtbank verboden.

Na het veto van het Hof had de leider van de Catalaanse regering, Carles Puigdemont, aangekondigd dat hij zich dinsdag voor het regionale parlement zou uiten over de 'huidige politieke toestand' - een bewust vage uitspraak, waardoor het Hof niet tot een verbod kan overgaan. Of hij dan wel de onafhankelijkheid uitroept, is onbekend.