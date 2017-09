Catalonië: 'Politie haalt website voor onafhankelijkheid offline'

De spanning in Spanje neemt toe naarmate het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid van 1 oktober dichterbij komt. Verschillende bronnen, daarbij radiozender SER Catalunya, meldden dat de politie de website van de ANC offline gehaald heeft. ANC is een burgerbeweging ten voordele van Catalaanse onafhankelijkheid.

ANC reageerde reageerde op Twitter met de boodschap 'We komen terug' en 'Hallo dictatuur', begeleid door 'That's all folks', de bekende eindgeneriek van de cartoonreeks Looney Tunes. Voorzitter Jordi Sanchez bevestigde aan de Spaanse nieuwswebsite Publico dat 'het erop lijkt dat de Guarda Civil recent de webpagina van de Assemblee heeft onderschept waardoor bepaalde servers geen toegang meer hebben tot het web'.

ANC liet weten dat het offline plaatsen zonder voorafgaande waarschuwing was gebeurd.

Iets minder dan twee uur nadat de toegang tot de website werd geblokkeerd, kwam ANC op de proppen met een nieuwe webpagina. Assemblea.cat werd vervangen door Assemblea.eu, deelde de organisatie mee op Twitter.