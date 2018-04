Brits militair laboratorium: 'Geen bewijs dat zenuwgif uit Rusland kwam'

Sergej Skripal en zijn dochter werden begin maart bewusteloos aangetroffen in het Britse stadje Salisbury. De Skripals werden vergiftigd met het zenuwgas Novitsjok, dat volgens de Britten in Rusland wordt gemaakt, maar Rusland blijft elke betrokkenheid ontkennen. Het Britse militaire onderzoekscentrum, het Defence Science and Technology Laboratory (DSTL) in Portdon Down, waar de stalen Novitsjok zich bevinden, stelt nu dat er geen bewijs is dat het gas effectief uit Rusland komt.

'We hebben het kunnen identificeren als Novitsjok, een zenuwgas voor militair gebruik. Maar de precieze bron hebben we niet kunnen achterhalen', zegt directeur Gary Aitkenhead. Om de bron te kunnen ontdekken is er 'andere input' nodig, klinkt het. Het gaat dan om informatie waar de overheid over beschikt, zoals die van inlichtingendiensten. Aitkenhead bevestigde wel dat de substantie alleen gemaakt kan worden 'met extreem gesofisticeerde methodes', die 'alleen een staat' kan beheersen.

Porton Down heeft de informatie nu overgemaakt aan de Britse regering. De Organisatie Voor het Verbod op Scheikundige Wapens (OPCW) moet zich nog uitspreken over de afkomst van het gebruikte zenuwgas.