Blinden in Tanzania : een eenvoudige operatie kan levens redden

Moshi, een stad die wel authentiek Afrikaans aandoet maar voor de rest weinig aantrekkelijk is, ligt in het noorden van Tanzania aan de voet van de Kilimanjaro, het hoogste punt van Afrika. De streek is bekend om haar safari's en dient ook als vertrekpunt voor de backpackers die de mythische berg van 5.891,8 meter willen beklimmen.

...