Betogers wachten VS-justitieminister Sessions op in Los Angeles

De betoging vond eerst plaats voor een federale rechtbank en nadien voor hotel Biltmore, waar Sessions zijn toespraak hield. De politie pakte een twintigtal van hen op om dat ze haar bevelen niet gehoorzaamden.

Net voor de minister van start ging, zwaaiden de betogers met borden. 'Verbied de immigratiepolitie' en 'Ministerie van Onrechtvaardigheid' stonden erop. De betogers riepen ook: 'Sessions buiten, kinderen erin'.

De Republikeinse minister was ingegaan op een uitnodiging van de Criminal Justice Legal Foundation, een private organisatie die naar eigen zeggen de balans wil herstellen tussen de rechten van slachtoffers en beklaagden.

Sessions zei er 'dat de politie al te dikwijls gedwongen wordt om criminele buitenlanders in onze gemeenschap vrij te laten'. Hij verwees naar 'pedofielen, verkrachters, moordenaars, drugsdealers en brandstichters'.

Sessions haalde ook uit naar het beleid van Californië, dat zich opstelt als toevluchtsoord voor mensen zonder papieren, en waar hij een klacht tegen indiende. 'Duizenden buitenlanders die illegaal in het land zijn, zitten in de Californische gevangenissen, en u betaalt voor hen. Het gaat om 39.000 man alleen al in de federale gevangenissen.'