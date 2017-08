Bestuurder van bestelwagen aanslag Barcelona formeel geïdentificeerd

De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn meldde maandag bovendien dat alles erop wijst dat de 22-jarige Younes Abouyaaqoub de bestuurder was van de bestelwagen.

De Spaanse politie is al sinds donderdag op zoek naar Abouyaaqoub, de enige van de twaalf verdachten van de aanslag die nog op vrije voeten is. Er bestonden al vermoedens dat de man de bestuurder van de bestelwagen was, maar dat moest door de autoriteiten nog bevestigd worden.

De Mossos d'Esquadra hebben de naam van de bestuurder nog niet vrijgegeven, maar Forn meldde aan Radia Catalunya dat 'alles erop wijst' dat Abouyaaqoub de bestuurder was. 'Vandaag zullen we de bewijzen voorleggen en uitleggen waarom we tot die conclusie zijn gekomen', zei hij volgens persagentschap Reuters.