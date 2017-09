Berichten over Israëlische aanval op chemische wapenfabriek in Syrië

Volgens berichten in Arabische, Syrische en Israëlische media zouden Israëlische gevechtstoestellen in de nacht van woensdag op donderdag een fabriek voor chemische wapens in de Syrische provincie Hama hebben aangevallen, net als konvooien met wapens voor de Hezbollah in Libanon.