'Begrip van Nederlandse regering voor Turks offensief doet relaties ontdooien'

De Turkse regering waardeert vooral de Nederlandse opstelling rond het offensief tegen de Koerden in de Noord-Syrische regio Afrin, zo schrijft Trouw op basis van 'diplomaten met kennis van de gesprekken'.

Vorig jaar raakten de diplomatieke relaties tussen Nederland en Turkije onderkoeld, nadat de regering-Rutte had verboden dat Turkse bewindslieden in Nederland campagne kwamen voeren. Beide partijen eisten excuses van elkaar, maar die bleven achterwege.

'Begrip'

Vorige week werd de Nederlandse zaakgelastigde in Ankara ontboden op het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken, aldus Trouw. Daar was men vol lof over de woorden van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra (VVD). Die had in de Tweede Kamer gezegd 'zeker grond' te zien voor het Turkse beroep op zelfverdediging tegen de Koerdische strijdgroepen in Afrin.

De Turken lanceerden in Afrin op 20 januari 'Operatie Olijftak' tegen de Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG). Ankara ziet de YPG als een bedreiging wegens hun banden met de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.

Gevoelig

Het Turkse offensief ligt gevoelig, omdat de Koerdische strijders in Syrië ook een belangrijke rol speelden in de strijd tegen Islamitische Staat.

Knack onthulde deze week dat de Belgische militaire inlichtingendienst ADIV vorig jaar in het grootste geheim gesprekken voerde met de YPG over de levering van onder andere gevechtskledij, maar de actie werd uiteindelijk afgeblazen. Bovendien gaf de ADIV een demonstratie schiettechnieken aan tientallen Koerdische strijders (lees meer).