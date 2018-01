Militaire inlichtingendienst onderhield geheime contacten met Koerdische YPG

De militaire inlichtingendienst ADIV heeft vorig jaar in het grootste geheim gesprekken gevoerd met de Koerdische militie YPG over de levering van onder andere gevechtskledij, maar de actie werd uiteindelijk afgeblazen. Bovendien gaf de ADIV een demonstratie schiettechnieken aan tientallen Koerdische strijders. Dat vernam Knack van meerdere goedgeïnformeerde bronnen. Alles wijst erop dat de zaak mede aanleiding was voor het ontslag van generaal Eddy Testelmans, die in juni 2017 opstapte als topman van de ADIV.