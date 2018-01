Ayatollah Ali Khamenei: 'Vijanden van Iran zitten achter onrust'

'De vijand is altijd uit op een kans en gelijk welke scheur om de Iraanse natie te infiltreren en te treffen', voegde Khamenei er nog aan toe. 'De waardigheid, veiligheid en vooruitgang van de Iraanse natie is te danken aan de zelfopoffering van de martelaren. Vijanden kunnen hun wreedheden niet uitoefenen door de geest van moed, opoffering en geloof onder de bevolking.

De Iraanse natie moet de dierbare martelaren altijd dankbaar zijn. Zij lieten hun huizen en families achter, om het op te nemen tegen de boosaardige vijanden die gesteund worden door westerlingen, oosterlingen en door de reactionairen in de regio.'

Zondag al sprak de Iraanse president Hassan Rohani het volk toe. Hij toonde zich weliswaar solidair met de betogers, maar verwierp tegelijk de gewelddadige rellen 'die de veiligheid van het land en het volk in gevaar kunnen brengen'.

Vanuit de Turkse hoofdstad Ankara komt dinsdag bezorgdheid over de berichten over gewelddadige protesten in het buurland. De Turken raden buitenlandse krachten aan zich afzijdig te houden. 'We wensen dat vrede in het land zo snel als mogelijk hersteld wordt, en dat het gezond verstand overwint om een escalatie van de gebeurtenissen te voorkomen', aldus het ministerie van Buitenlanse Zaken in een verklaring per e-mail.