Als Frankrijk het hoofd koel houdt en blijft hervormen, kan het opnieuw overeind krabbelen

'On a besoin d'être un peu étourdi pour que le monde bouge.' Het was de Franse kardinaal-staatsman Richelieu die het zich ooit liet ontvallen: zelfs met de meest uitgekiende strategie krijg je de dingen niet in beweging, als je niet beschikt over een gezonde dosis onbesuisdheid. De huidige Franse president Emmanuel Macron lijkt dat advies tot zijn credo te hebben verheven. Bij zijn bezoek aan Londen verraste hij de Britten door het beroemde middeleeuwse Tapijt van Bayeux uit te lenen voor een tentoonstelling. Een week eerder reisde hij naar Peking en deed er zijn ambtsgenoot een volbloedpaard cadeau. Het mag dan uiterlijk vertoon zijn, maar dat blijft een wezenlijk deel van de politiek en het mist zijn effect op de Franse elite alvast niet. Ook de meest sceptische Franse diplomaat of ambtenaar die ik de voorbije maanden heb ontmoet, gaf toe dat er een nieuwe wind waait. Als Frankrijk het hoofd koel houdt en blijft hervormen, kan het opnieuw ov...