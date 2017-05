Advocaten gaan strijd aan tegen ultimatum van Australië voor 'valse vluchtelingen'

De deadline van Dutton heeft betrekking op 7.500 asielzoekers die tijdelijke visa hebben. Het is zeer onwaarschijnlijk dat de vluchtelingen hun aanvraag op tijd zullen kunnen indienen, aangezien het proces erg ingewikkeld is en antwoorden vereist op honderden vragen, aldus advocaat David Manne aan de openbare omroep ABC.

"Voor elke stap van de overheid om hen een eerlijke hoorzitting te ontnemen en hen niet de kans te geven om een aanvraag in te dienen, kan met een klacht verwachten bij het gerecht", aldus Manne, die meer dan 2.000 asielzoekers assisteert. Volgens hem is het pas sinds 2015 mogelijk om het proces rond de asielaanvragen op te starten, en is er een enorme achterstand.

Asielzoekers hebben jaren moeten wachten op een antwoord van de overheid, om uiteindelijk hun rechtsbijstand te zien verdwijnen, en de aanmeldingsprocedure werd veel moeilijker gemaakt, zegt Tim O'Connor, de woordvoerder van de Refugee Counsil of Australia.

Volgens Amnesty International-woordvoerder Graham Thom zijn veel asielzoekers Rohingya uit Myanmar, en werden de aanmeldingsdocumenten slechts recentelijk in hun taal vertaald.

Senator voor de groene partij Nich McKim wijst er bovendien op dat de overheid heeft de budgetten voor vertalingsdiensten verminderd heeft. Hij is ook niet te spreken over de manier waarop Dutton de bootvluchtelingen stigmatiseert, door hen "valse vluchtelingen" te noemen.

Een uitspraak die Dutton maandag trouwens herhaalt. "Dit zijn mensen die hier voor vijf, zes, zeven jaar zijn, die beweren dat ze vluchtelingen zijn, maar die geen informatie willen verschaffen, geen vragen willen beantwoorden en in sommige gevallen geen informatie willen geven over hun identiteit", zei hij aan Channel 9. "Ze verwachten dat ik hen visa geef, dat ik sommigen toelaat om burger te worden, terwijl we de identiteit van deze mensen niet kennen. De advocaten kunnen tieren zoveel ze willen."

De regering wil met het ultimatum verhinderen dat vluchtelingenboten opnieuw koers zetten naar Australië.