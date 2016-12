Aardbeving in Chili : tsunami-alarm voorbij

Het risico op gevaarlijke golven aan de zuidelijke westkust van Zuid-Amerika is geweken na de zware aardbeving in Chili, zo hebben geologische autoriteiten gezegd.

"Op basis van alle beschikbare gegevens is het gevaar van een tsunami door deze aardbeving nu voorbij", zei het Pacific Tsunami Warning Centre ongeveer een uur na de beving voor de kust van het Chileense eiland Chiloé. Het waarschuwingscentrum vroeg wel waakzaam te zijn voor "kleine schommelingen in de zeespiegel" die zich de komende uren in de kustgebieden kunnen voordoen.

Momenteel is het niet duidelijk hoeveel schade de aardbeving heeft aangericht. Volgens de de United States Geological Survey (USGS) trof de beving een gebied 225km ten zuid-westen van Puerto Montt in het zuiden van Chili. Het epicentrum bevond zich op 34 kilometer diepte.

Uit voorzorg hadden de Chileense autoriteiten deze namiddag de inwoners van de kustgebieden Biobio Araucania, Los Rios en Aysen gevraagd hun woning te verlaten en veilige gebieden op te zoeken.

De The Pacific Tsunami Warning Center waarschuwde kort na de aardbeving voor gevaarlijke golven (tot 3 meter boven de zeespiegel) binnen een straal van 1.000 kilometer van het epicentrum.

De Chileense presidente Michelle Bachelet heeft via sociale media reeds haar medeleven betuigd. "Veel sterkte en moed aan de slachtoffers van de aardbeving. We starten noodprocedures", aldus de presidente.