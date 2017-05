Reacties: 'Afschuwelijke terroristische aanval'

De Britse premier Theresa May heeft de gebeurtenissen van maandagavond aan de Manchester Arena in Manchester een "afschuwelijke terroristische aanval" genoemd. Na het concert van de Amerikaanse zangeres Ariana Grande vond aan de arena een explosie plaats, waarbij al zeker 19 mensen omkwamen en een vijftigtal gewonden vielen.

"We proberen alle details te verzamelen over wat door de politie wordt behandeld als een afschuwelijke terroristische aanval. Al onze gedachten gaan naar de slachtoffers en de families van de getroffenen", zei May in een verklaring.

Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, prees de hulpdiensten voor hun reactie. ""Mijn hart gaat uit naar gezinnen die geliefden hebben verloren, mijn bewondering voor onze dappere hulpdiensten", aldus de burgervader op Twitter. "Een verschrikkelijke nacht voor onze geweldige stad", besloot hij.

Steunbetuigingen

Premier Charles Michel heeft dinsdagochtend via twitter de steun uitgesproken van ons land aan het Verenigd Koninkrijk, na de vermoedelijke terreuraanslag in Manchester. Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois, N-VA-vicepremier Jan Jambon, zijn CD&V-collega Kris Peeters en heel wat andere politici spraken al hun medeleven uit met de slachtoffers en hun families.

"Al mijn gedachten gaan naar de slachtoffers in Manchester en ik druk de Belgische steun uit voor het Verenigd Koninkrijk", zo stuurde de eerste minister dinsdagochtend de wereld in.

"We zijn solidair met de Britten", vulde minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders aan. "Verschrikkelijk! Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun naasten", schreef minister-president Geert Bourgeois.

Voorts reageerden onder meer ook CD&V'ers Wouter Beke, Koen Geens en Hilde Crevits dinsdagochtend al ontzet op het nieuws.

Onversneden politieke recuperatie uit Belgische hoek is er intussen ook al. "Gelukkig mag de Britse politie hoofddoeken dragen zodat iedereen zich welkom voelt", lanceerde Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, vergezeld van een lijstje met de jongste aanslagen in Groot-Brittannië. De kwestie van hoofddoeken bij de politie zorgde de voorbije dagen voor wat discussie in de Wetstraat.