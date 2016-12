Aanslag Berlijn: boordcomputer bracht truck tot stilstand

Ettelijke Duitse media, waaronder Der Spiegel Online, en de tv-stations NDR en WDR, melden het nieuws op basis van bronnen "in Berlijnse regeringskringen".

Volgens Der Spiegel was de vrachtwagen uitgerust met "een camera en radar die hindernissen herkent en automatisch remt als de chauffeur niet binnen de seconde op het waarschuwingssignaal reageert".

Bij de aanslag kwamen 12 mensen om en vielen tientallen vaak zwaargewonden.

Maar de ravage zou wellicht nog veel groter geweest zijn zonder tussenkomst van de boordcomputer.

"Deze techniek heeft levens gered", citeert de Süddeutsche Zeitung een regeringsbron, die de vergelijking maakt met de aanslag in Nice, waar op 14 juli een vrachtwagen over een veel traject slachtoffers maakte.

Laatste boodschap

Volgens Der Spiegel verstuurde de vermoedelijke dader Anis Amri om 19u41, dat is 21 minuten voor de vrachtwagen op de kerstmarkt inreed, een boodschap via de gecodeerde dienst Telegram. Aan wie de boodschap gericht was, wordt volgens het magazine nog uitgezocht, maar ze luidde als volgt: "Broeder, alles is in orde, als God het wil, mijn broeder, alles is in orde. Ik zit nu in de auto. Heb je mij begrepen? Bid voor mij broeder, bid voor mij".

Hij liet die boodschap vergezeld gaan van een foto van de stuurcabine.

Eerder werd bekend dat Amri naar alle waarschijnlijkheid te zien is op camerabeelden in het station van het Nederlandse Nijmegen, en dat hij dus via Nijmegen en Frankrijk (en misschien België) naar Milaan reisde, waar hij op 23 december in een vuurgevecht met de politie om het leven kwam. In zijn bagage werd een sim-kaart van Vodafone aangetroffen, van het type dat het bedrijf in het station van Nijmegen had uitgedeeld.

