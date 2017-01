5 doden bij schietpartij op luchthaven van Fort Lauderdale

Een man opende het vuur op omstanders in de bagagezaal van Hollywood International Airport. De schutter doodde minstens vijf mensen en verwondde er minstens acht alvorens door de politie te worden opgepakt. De dader is inmiddels geïdentificeerd als de 26-jarige Esteban Santiago.

Video shows panic and chaos after shooting at Fort Lauderdale airport https://t.co/zf9A4WV9MR https://t.co/a89P2Q5YjL -- CNN (@CNN) 6 januari 2017

De twintiger kwam volgens persberichten met een vlucht uit Canada in Fort Lauderdale aan. Hij had een wapen in zijn reistas ingecheckt. Hij laadde het in de toiletten van de bagageruimte en opende vervolgens het vuur. Naar verluidt wachtte hij rustig op de politie nadat hij zijn lader had leeggeschoten.

De man is volgens eerste berichten afkomstig uit de staat New Jersey, en werkte er voor de Nationale Garde. Tussen 2014 en 2016 woonde hij in Alaska, waar hij voor kleinere overtredingen in aanraking kwam met de politie.

Over een motief voor de schietpartij is nog niets bekend.

Na valse geruchten over een tweede schutter ontstond paniek op de luchthaven.