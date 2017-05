Waals Parlement keurt verbod op onverdoofd slachten goed

Vanaf juni volgend jaar wordt onverdoofd slachten verboden in Wallonië. Het Waals Parlement keurde dat verbod woensdag goed. Alle partijen schaarden zich achter het initiatief, enkel de PVDA onthield zich. Voor ritueel slachten wordt er een uitzondering gemaakt tot september 2019.

De initiatiefnemers van het decreet, Josy Arens (cdH) en Christine Defraigne (MR), menen dat hun tekst de godsdienstvrijheid niet aantast. Nochtans hadden vertegenwoordigers van de joodse en islamitische godsdiensten nog geprobeerd de stemming tegen te houden door het parlement te vragen om een advies in te winnen bij de Raad van State. Op die vraag is niet ingegaan.

Het is echter goed mogelijk dat het verbod aangevochten zal worden bij het Grondwettelijk Hof. In Vlaanderen is er een politiek akkoord over een verbod op onverdoofd slachten vanaf januari 2019. Het Vlaams Parlement moet dat decreet wel nog goedkeuren.