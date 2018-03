Wereldwijde CO2-uitstoot op nieuw recordniveau

Dat blijkt donderdag uit de recentste cijfers van het Internationaal Energie Agentschap over het wereldwijde energie- en CO2-verbruik.

Reden voor de toename is onder andere een hoger energieverbruik door de robuuste ontwikkeling van de wereldeconomie. Terwijl in de meeste industrielanden meer CO2 uitgestoten werd, daalde die uitstoot dan weer duidelijk in de Verenigde Staten, vooral omdat daar meer ingezet is op hernieuwbare energie.

Enkele jaren geleden stagneerde de uitstoot van CO2 nog, zoals in 2014 en 2015. Wetenschappers meenden toen dat deze ongeziene trend bijna volledig te danken was aan de mindere economische groei in China, de grootste vervuiler ter wereld. Ze voorspelden dan ook dat de stagnering wellicht van korte duur zou zijn aangezien de economie van het energievretende China langzaam weer zou aantrekken.