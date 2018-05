Mei Plasticvrij: 'Wat we weggooien krijgen we terug op ons bord'

Plastic is een succesverhaal: het is duurzaam en goedkoop, en het reageert weinig met de producten waarmee het in contact komt. Daardoor kun je het voor van alles en nog wat gebruiken. En dat doen we ook - volop. In 1950 werd er wereldwijd ongeveer 1,5 miljoen ton plastic gemaakt, in 2016 al 335 miljoen ton. Door plastic almaar meer voor wegwerpproducten te gebruiken, creëren we een gigantische afvalberg. Tussen 1950 en 2015 zou er zo'n 7 miljard ton van in onze leefomgeving zijn terechtgekomen. En het blijft zich opstapelen, omdat plastic moeilijk af te breken is. Tegen 2050, is de verwachting, zal er liefst 34 miljard ton plastic afval zijn.

