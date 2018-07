Beestenboel: de wapendrager is een meester in vermomming

Hoewel hij een algemene nachtvlinder is, ook in Vlaanderen, krijgen niet veel mensen ooit een wapendrager te zien. En als ze hem zien, beseffen ze niet eens dat het om een vlinder gaat. De wapendrager is namelijk een meester in de vermomming. Hij ziet eruit als een afgebroken berkentakje. Hij heeft echt álles om een berkentakstompje te zijn: een lichtbruingrijze kleur, dunne dwarsstreepjes, donkere uiteinden als breukvlakken. In zit trekt hij zijn kop in en plooit hij zijn vleugels netjes in rondetakjesvorm.

...