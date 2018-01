Zeven op de tien blokkende studenten kunnen niet zonder hun smartphone

Studenten schakelen tijdens de examenperiode hun smartphone beter niet uit. Dat blijkt uit een enquête van Teleblok bij 730 studenten. Zeven op de tien zeggen digitaal contact met medestudenten echt nodig te hebben tijdens de blok.

Driekwart van de studenten houdt dagelijks contact via sociale media, chat of per sms. Een goede zaak, aldus Teleblok-coördinator Griet Speeckaert, want het is cruciaal om de moraal op peil te houden of opnieuw op te krikken.

Studenten voelen zich snel eenzaam of onzeker tijdens het blokken. Een sociaal steuntje in de rug doet dan wonderen.

Er is wel een kanttekening. Twee derde van de studenten geraakt moeilijk weer in gang, nadat ze online zijn gegaan. Meer dan de helft zegt te veel afgeleid te worden.

'Altijd bereikbaar zijn is niet goed voor je concentratie', zegt Speeckaert. 'Leg dus zeker je smartphone niet naast je tijdens het studeren.'

Online weer goede moed vinden gebeurt bij voorkeur in een persoonlijke chat met een goede vriend of in een klein groepje medestudenten.

Voor een luisterend oor kunnen studenten ook terecht bij Teleblok, de gratis anonieme chatlijn van CM. Die is bereikbaar tot en met donderdag 25 januari, elke dag tussen 18 en 23 uur. Meer info op www.teleblok.be.