WHO: 'Depressie is grootste oorzaak van invaliditeit in de wereld'

Met 332 miljoen gevallen in 2015 is depressie wereldwijd de hoofdoorzaak van invaliditeit, zo maakt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekend naar aanleiding van Wereldgezondheidsdag op 7 april, die dit jaar in het teken van depressie staat. Het aantal gevallen is sinds 2005 met 18,4 procent gestegen.

'Deze nieuwe cijfers zijn een wake-upcall voor alle landen om de aanpak van mentale gezondheidsproblemen te herdenken en ze met de dringendheid te behandelen die vereist is', zegt de directeur-generaal van de WHO, Margaret Chan.

Volgens de definitie die de WHO hanteert, is depressie een 'aanhoudende droefheid en gebrek aan interesse in activiteiten waar mensen doorgaans van houden en het onvermogen om langer dan twee weken dagelijkse activiteiten uit te voeren.'

Een gebrek aan energie, verandering in eetlust en slaappatroon, drugsmisbruik, angst, gevoelens van waardeloosheid en zelfverminkingsgedachten komen ook vaak voor en kunnen volledige gezinnen aantasten.

Taboe

De daling in productiviteit en andere medische aandoeningen ten gevolge van een depressie eisen ook een financiële tol. De WHO schat de wereldwijd kost op 1 biljoen dollar per jaar. Nochtans leidt elke dollar die geïnvesteerd wordt in het verbeteren van de behandeling van depressie en angststoornissen naar schatting tot een opbrengst van 4 dollar als het gaat om betere gezondheid en capaciteit om te werken.

Nochtans loopt het met de diagnose van depressie niet altijd even goed. Zelfs in ontwikkelde landen worden zowat de helft van de mensen met een depressie niet herkend of behandeld. Dat percentage loopt in de ontwikkelingslanden op tot 80, en zelfs 90 procent. Nochtans is een 'vroege identificatie van de ziekte een zeer efficiënte manier om het aantal zelfmoorden in te dijken', aldus de WHO. Wereldwijd zijn er elk jaar 800.000 zelfdodingen. 70 tot 80 procent van die zelfdodingen in rijke landen en zowat de helft in arme landen, zijn gelinkt aan mentale aandoeningen, waarvan depressie het vaakste voorkomt.

Het feit dat patiënten daarnaast niet altijd goed behandeld worden, is te wijten aan de taboesfeer die nog steeds rond de ziekte hangt.

De campagne van de WHO naar aanleiding van Wereldgezondheidsdag heeft 'Depression: let's talk'. Daarmee wil de organisatie depressie bespreekbaar maken. 'Voor iemand met een depressie, is praten met een vertrouweling vaak de eerste stap naar een behandeling en herstel', klinkt het.