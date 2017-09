Sigarettenrook in kleren veroorzaakt leverschade bij muizen

Derdehandsrook heet deze sigarettenrook (third hand smoke in het Engels): rook die onder meer in kleren, zetels, gordijnen en tapijt trekt (tweedehandsrook is de rook die je binnenkrijgt terwijl iemand vlakbij rookt). Die derdehandsrook blijkt leverschade en diabetes te veroorzaken bij muizen.

Celschade

In het laboratorium stelden onderzoekers van de Universiteit van California-Riverside muizen gedurende zes maanden bloot aan stukjes stof waarin sigarettenrook getrokken was. Het niveau van de derdehandsrook was vergelijkbaar met dat in een woonkamer waarin gerookt wordt.

Al na één maand lag het aantal ontstekingsmoleculen in hun bloed en lever de helft hoger dan bij muizen die niet waren blootgesteld aan de stof.

Na twee maanden zagen de onderzoekers nog meer celschade in lever en hersenen. Na vier maanden steeg hun bloedglucose- en insulinespiegel, waardoor een risico op diabetes ontstond. Na zes maanden was die spiegel nog hoger.

Gevaarlijk voor kinderen

Het is moeilijk om deze resultaten naar mensen te extrapoleren, voegt hoofdonderzoeker Manuela Martins-Gren er meteen aan toe.

Maar steeds meer wetenschappers wijzen op het gevaar van derdehandsrook. Volgens Marins-Green is deze rook zelfs even gevaarlijk als eerste- en tweedehandsrook.

Thuis alleen maar roken wanneer de kinderen er niet bij zijn, of buiten gaan roken: het helpt niet, zegt ze. De rook trekt in de kleren van de roker, waar de kinderen nadien wel aan worden blootgesteld.

Vooral in katoen blijft veel sigarettenrook hangen. Wasproducten slagen er niet altijd in de schadelijke bestanddelen te verwijderen.

Drie jaar geleden toonde ander onderzoek aan dat de derdehandsrook een stof bevat die DNA beschadigt en kanker kan veroorzaken.