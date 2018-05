Overgewicht verhoogt kans op intensief roken

Volgens Paul Brennan van IARC, een onderzoeksinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zijn er voor het eerst zeventig genen geïdentificeerd die dit gedrag kunnen verklaren. Uit de studie bleek dat er een verband was met een hoger risico op (veel) roken en de body mass index (BMI), het vetpercentage en zelfs de tailleomvang.

Volgens Brennan is er sprake van een 'complexe relatie tussen obesitas en rookgewoonten', en spelen genetische factoren daarbij een rol. De studie laat zien dat er een verband is tussen BMI en rookgedrag, zegt hij, maar suggereert ook dat er wellicht een gezamenlijk biologische basis is voor verslavend gedrag, zoals nicotineverslaving en veel eten.

Hoofdauteur Brennan zegt dat het nuttig kan zijn dit verband beter te begrijpen, om zo mensen beter te kunnen helpen van hun verslaving af te komen.

Rokers juist minder zwaar

Rokers zijn doorgaans juist minder zwaar dan niet-rokers, wat mogelijk veroorzaakt wordt door verminderde eetlust. Veel rokers komen echter aan als ze stoppen met roken. 'Onder rokers die intensief roken, is echter in veel gevallen sprake van overgewicht', zegt het IARC.

IARC-directeur Christopher Wild zegt dat het voorkomen van verslaving aan roken de sleutel is tot het reduceren van het aantal kankergevallen en chronische ziekten wereldwijd. Obesitas is ook een belangrijke oorzaak van deze chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten. 'Deze nieuwe onderzoeksresultaten geven interessante inzichten in de potentiële voordelen van een gezamenlijke aanpak van deze risicofactoren', zegt Wild.

Het onderzoek is vandaag gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ).