Over de (il)legaliteit van Herbalife: iedereen verkoper, niemand consument

Het afgelegen parkeerterrein in Ranst, Antwerpen, staat vol dure auto's: BMW, Mercedes, Jaguar, ... In het zaaltje aan de parking stromen een honderdtal mensen, vooral vrouwen, toe voor een bedrijfspresentatie van Herbalife, een Amerikaans bedrijf dat via netwerkmarketing of multilevelmarketing (MLM) afslankproducten, voedingssupplementen en cosmetica verkoopt.

...