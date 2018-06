Ochtendstond heeft volgens de wetenschap echt goud in de mond

Wetenschappers aan de University of Colorado onderzochten een reeks resultaten van een eerder uitgevoerde slaapstudie bij 32.000 Amerikaanse verpleegsters van middelbare leeftijd. Daaruit bleek dat wie van nature altijd vroeg uit de veren is een kleiner risico loopt om depressief te worden. Langslapers zouden tot zelfs dertig procent meer kans hebben om te sukkelen met hun mentale gezondheid, zo schrijven ze in het vakblad Journal of Psychiatric Research. De onderzoekers besluiten dat genetica een doorslaggevende rol speelt bij het psychische welbevinden.

...